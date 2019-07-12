Собчак прошлась по внешности обидевшегося на «ноготочки» депутата

Москва, 12 июля. Светская львица и журналистка Ксения Собчак прокомментировала скандал с депутатом городской думы Кирова Павлом Валенчуком, который стал героем мемов из-за своей внешности.

Депутат обратился в полицию из-за мема, появившегося в соцсетях. Изображение, на которое обиделся Валенчук, появилось в паблике «Борщ». Подпись к фото гласит: «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки».

Валенчук призвал правоохранителей привлечь администраторов паблика к ответственности по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета». Администрация паблика в ироничной форме принесла извинения депутату, уточнив, что «на ноготочки и бровки к нему не записываются».

Собчак отреагировала на скандал язвительным бьюти-советом депутату и прошлась по внешности обидевшегося Валенчука. Журналистка поддержала шутку про брови парламентария.

«Какие обидчивые депутаты пошли. А брови надо делать у профессионалов», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Стоит отметить, что 23-летний депутат является поклонником Собчак. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» размещена фотография со светской львицей.

Жалобу Валенчука ранее прокомментировал и глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. Глава СПЧ отметил, что в последнее время жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии. Федотов подчеркнул, что данный случай не имеет ни малейших признаков какого-либо правонарушения, сообщает Infox.