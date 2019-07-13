Жители Марковского МО лишились благ цивилизации из-за жадности чиновников

Жители микрорайона Березовый Марковского муниципального образования Иркутской области несколько лет пытаются добиться от местных чиновников и строительных компаний обещанных социальных объектов. Все это время они вынуждены ждать своей очереди в единственный детский сад микрорайона не один год, возить детей за 13 километров в общеобразовательную школу и надеяться на крепкое здоровье, так как и поликлиники в Березовом тоже нет.



Федеральное агентство новостей решило разобраться в сложившейся ситуации и выяснить, сколько еще лет марковчанам придется взывать к совести местных чиновников и добиваться положенных по праву и Конституции РФ благ цивилизации.

«Давным-давно, в 1793 году, в сосновом лесу на берегу небольшой речушки Кая возникла деревня Маркова. Ценил народ то, что ему было послано, лишнего не брал, ни зверушки, ни даров лесных. Знал — не только ему на этой земле жить, но и детям его, и детям его детей», — так на официальном сайте администрации начинается повествование об истории самого большого района Иркутска — Марковского муниципального образования (МО). Но как зачастую бывает, слова расходятся с делом. Несколько лет назад рабочий поселок стал считаться городским поселением, после чего жизнь в нем стала настоящим испытанием для его жителей.

Вместо разрешения возникших проблем в социальной и дорожной сферах чиновники муниципального образования, закрыв глаза и уши от постоянных обращений жителей, позволили строительным компаниям расширять городские угодья. Те, выкупив все свободные клочки земли, продолжили строить многоквартирные жилые дома и при этом не возводят никаких сопутствующих социальных объектов и дорог.



Все началось более шести лет назад, когда местная администрация задумала расширить территорию муниципального округа и дать «зеленый свет» компании на застройку лесного фонда. Так на территории Марковского муниципального образования, недалеко от Радужного района и Академгородка города Иркутска, образовался новый микрорайон Березовый, состоящий из нескольких десятков домов высотой в три–пять этажей. Казалось бы, высотность небольшая, но с учетом ландшафта и скалистой местности достаточная, чтобы создать неудобства. Поначалу местные жители реагировали на появление нового района позитивно — близость к Иркутску, всего каких-то пять минут езды на маршрутных такси, при этом дома утопают в зелени, а согласно проектным презентациям, микрорайон станет для жителей не домом, а настоящим раем. Если бы.

«Когда мы здесь покупали квартиру, за нашим домом был лес, — поделилась с ФАН местная жительница Екатерина. — Дом у нас неплохой, расположен на равнине. Тогда нам «Норд-вест» (застройщик. — Прим. ред.) обещал, что будут и школа, и детский сад, и детская площадка. Но до сих пор у нас за домом разруха. И не так давно от администрации нам удалось добиться совсем малюсенькой детской площадки перед домом, больше тут ничего нет».

В первых заявленных застройщиками планах значилось всего несколько десятков невысоких домов. Согласно обещаниям строительной компании, благодаря незначительной застройке и планировке поселка будет создан «уют во дворах с детскими и спортивными площадками, наземной парковкой».

«С лета 2014 года возведена и полностью продана десятая очередь строительства. С весны 2017 года стартовала новая волна строительства и открыта продажа квартир в трехэтажных домах», — гласит главная страница сайта застройщика микрорайона.

Там же сообщается, что на данный момент сдано более 230 домов и планируется возвести более 500 тысяч квадратных метров. Помимо этого, на территории такого большого микрорайона отмечена «растущая инфраструктура» в виде одного детского сада, продуктовых магазинов и супермаркетов, аптеки, кафе и салона красоты.

«У нас очень большой микрорайон и всего один детский сад на 250 мест, хотя туда сейчас ходят 340 детей. Нет ни школы, ни поликлиники, ни дорог, — отметила Екатерина. — Мы обратились в местную администрацию с предложением организовать «Общественный квартал», на что нам сказали «нет», и все. Причин для отказа было много, даже после того, как наш проект вошел в число лидеров конкурса АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. — Прим. ред.)».

«Общественный квартал» представляет собой проект застройки единственной незастроенной площади земли в 23 гектара. Вытянутый в стороны участок — это овраг, по которому проходит проезд к удаленным секциям микрорайона и строительным площадкам, на них возводятся новые жилые массивы.

«Общая площадь микрорайона Березовый составляет 50 га, количество многоэтажных домов — 250, а количество жителей, согласно проектной декларации, 28 тысяч человек, — говорится в презентационном ролике «Общественного квартала». — К вытянутому участку с обеих сторон примыкают территории соседних микрорайонов, которые характеризуются отсутствием инфраструктуры для проведения досуга, недостаточным охватом общественным транспортом и монотонностью застройки, а также отсутствием благоустройства. В связи с этим была разработана концепция «Общественного квартала», в котором объекты обслуживания, места предложения труда, образования, проведения досуга располагаются на единой градостроительной оси».

Как следует из проекта квартала, на этой территории может спокойно уместиться школа на 1275 мест, детский сад на 320 мест, поликлиника, дом культуры, школа искусств, административно-бытовой комплекс, которые объединит дорога протяженностью в четыре километра. Всего на реализацию «Общественного квартала», по подсчетам его авторов, потребуется 3,5 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день в Марковском муниципальном образовании прописано около 35 тысяч человек, а по факту здесь проживает около 70 тысяч. В моем микрорайоне проживает порядка 18 тысяч человек, и в нем имеется всего один садик, — пояснила ФАН депутат Иркутского района, курирующая 12-й микрорайон (Березовый. — Прим. ред.) Анна Янчуковская. — Полгода назад я предложила главе Марковского муниципального образования на единственном свободном участке комплексным подходом возвести семь социальных объектов, но нам отказали в формировании этого участка со словами, что уже сформирован генеральный план. В мае этого года дума муниципального образования приняла генеральный план всего муниципального образования и в том числе микрорайона, где в генплане отразились только одна школа и один садик. После этого мы начали знакомиться в принципе со всей документацией и со всеми изменениями, которые внес муниципалитет, и выяснили, что 700 гектаров леса, которые граничат с Иркутском, переводятся ПЗЗ (правила землепользования и застройки. — Прим. ред.) в жилищное строительство».

Как отметила депутат, лесополоса, которую в скором времени хотят уничтожить, является единственным зеленым щитом между алюминиевым заводом в Шелехово и жилой зоной.

«То есть мало того, что мы столкнулись с большой экологической проблемой, [уничтожается] буферная зона, которая не пускает сюда вредные вещества и отделяет от ТЭЦ, так нас еще и лишают социальных объектов», — пояснила Янчуковская.

Поскольку негодование жителей достигло своего апогея, было принято решение провести общественные слушания, на которые по какой-то причине глава администрации Марковского МО Галина Шумихина прийти не смогла.

«Мы собирали подписи противников застройки, но в администрации получили лишь отказ со словами «Вся земля продана под застройку». На наши вопросы, кто ее продал, отвечают лишь, что они не знают и что они не распоряжаются землей, — отметила Екатерина. — Потом они кивают в сторону лесного фонда, якобы, если те отдадут часть леса, там школу и садик построят, но мы этому не верим. Они просто хотят, чтобы мы не отстаивали нашу позицию. Они даже сейчас не ведут речи о строительстве школы, поликлиники, стадиона».

Несогласные с положением дел местные жители решили вновь обратиться к чиновникам, но уже федерального уровня. В своем обращении они также указали, что муниципальные чиновники дают разрешение на возведение очередных новостроек и не замечают отсутствия социальной инфраструктуры.

«В микрорайоне нет школы (до ближайшей шесть км), нет поликлиники (до нее 11 км и отсутствует прямой маршрут общественного транспорта), нет почтового отделения, отделения Сбербанка. Полностью отсутствуют какие-либо бюджетные учреждения по культурному развитию населения и спорту. Нет ни скверов, ни парка, ни прогулочных зон. Детские праздники и мероприятия микрорайона мы вынуждены проводить или на парковках, или на крыше магазина, служащей нам сценой. Отсутствует улично-дорожная сеть, нет лестниц, тротуаров, пешеходных зон, освещения, светофоров. В новом микрорайоне происходят постоянные аварии на электросетях, в связи с чем даже в зимний период бывают перебои с водой и отоплением. И тогда мы находимся на грани выживания, — говорится в тексте петиции местных жителей. — Мы не видим выхода из сложившейся ситуации, нас не слышат, на обращения граждан мы получаем отписки, глава занимается популизмом».

ФАН попыталось взять комментарий у главы Марковского МО, за чьей подписью несколько лет назад были выделены лесные массивы под застройку. Но на момент публикации статьи ответа на журналистский запрос получить не удалось. К слову, в апреле текущего года, в рамках заседания рабочей группы по реализации проекта «Общественный квартал» в микрорайоне Березовый, Галина Шумихина указала на то, что генплан был утвержден еще в 2018 году и ни о каком проекте там речи не шло.