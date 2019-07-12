В Раде заявили, что звонок Зеленского Путину должен был состояться раньше звонка Трампу

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прислушался к давно звучавшему призыву «Оппозиционной платформы — За жизнь» позвонить в Москву лишь на 53-й день своего правления.

Народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что не стоит нахваливать Зеленского за звонок российскому президенту Владимиру Путину, потому что он должен был состояться гораздо раньше.

«Все-таки разговор состоялся на 53-й день его полномочий. А он мог переговорить с Российской Федерацией и до своей инаугурации, ведь с Трампом и другими он смог поговорить. Будем говорить откровенно. Как раз вопросы мира, стабилизации экономики и, как следствие, улучшения всех социальных показателей Украины, хочется нам этого или нет, сегодня решаются в Кремле. А вопросы мира еще решаются в Луганске и Донецке. И мы призывали Зеленского 52 дня поговорить напрямую. Говорили, что не нужны вам посредники, не надо ничего бояться, ведь вы — президент Украины», — заявил Шуфрич.

Депутат украинского парламента сообщил, что еще вчера утром его партия требовала от Зеленского провести переговоры с Путиным без посредников, напрямую, а вечером это наконец-то состоялось.