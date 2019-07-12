В Раде заявили, что звонок Зеленского Путину должен был состояться раньше звонка Трампу

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прислушался к давно звучавшему призыву «Оппозиционной платформы — За жизнь» позвонить в Москву лишь на 53-й день своего правления.
Народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что не стоит нахваливать Зеленского за звонок российскому президенту Владимиру Путину, потому что он должен был состояться гораздо раньше.
«Все-таки разговор состоялся на 53-й день его полномочий. А он мог переговорить с Российской Федерацией и до своей инаугурации, ведь с Трампом и другими он смог поговорить.
Будем говорить откровенно. Как раз вопросы мира, стабилизации экономики и, как следствие, улучшения всех социальных показателей Украины, хочется нам этого или нет, сегодня решаются в Кремле. А вопросы мира еще решаются в Луганске и Донецке. И мы призывали Зеленского 52 дня поговорить напрямую. Говорили, что не нужны вам посредники, не надо ничего бояться, ведь вы — президент Украины», — заявил Шуфрич.
Депутат украинского парламента сообщил, что еще вчера утром его партия требовала от Зеленского провести переговоры с Путиным без посредников, напрямую, а вечером это наконец-то состоялось.
«Это первый разговор, важно, что он произошел. Оппозиция может многое. Она может говорить то, что сегодня необходимо для государства. Но заменить власть оппозиция не может ни в одной стране. Поэтому есть наши требования и наши призывы… Сначала мы учили [Зеленского] по принципу «не знаешь — научим», потом перешли к принципу «не хочешь — заставим». И мы давили, подталкивали нашего президента к тому, чтобы в итоге начался диалог между руководителем украинского государства и лидером России.
Мы понимаем, что без прямого диалога невозможно решить те вопросы, которые волнуют украинцев, невозможно добиться мира без диалога. И то, что господин Зеленский только на 53-й день связался с господином Путиным, означает, что мы потеряли как минимум 52 дня. Это означает, что как минимум 48 дней наши ребята, которые удерживаются в ДНР и ЛНР, могли бы быть дома. Если бы этот разговор произошел раньше, то, может быть, меньше людей погибли на линии разграничения», — сказал Нестор Шуфрич.