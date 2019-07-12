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Телемост между Москвой и Киевом стартовал в эфире канала «Россия 1»

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Телемост между Москвой и Киевом стартовал в эфире канала «Россия 1»

Москва, 12 июля. Телемост между Москвой и Киевом стартовал в рамках программы «Надо поговорить» в эфире канала «Россия 1», он проводится впервые за несколько лет.

В российской студии находятся ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель. Пресс-служба телеканала ранее сообщала, что принимать участие в программе будут семьи из России и Украины. Некоторые из них поддерживали общение, а другие возобновят его в эфире.

Уточнялось, что в телемосте будут задействованы также российские и украинские деятели науки, кино и спорта, а в ходе беседы не будут затронуты политические вопросы.

Телемост между Москвой и Киевом стартовал в эфире канала «Россия 1»

Телемост, который планировали провести украинский NewsOne и «Россия 1», практически был сорван. Идея вызвала возмущение Киева. В адрес сотрудников украинского канала посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции. ВГТРК пригласил участников телемоста Россия — Украина в студию канала «Россия 1».

Как сообщает НСН, украинская генеральная прокуратура завела дело о госизмене в связи с планами провести телемост с каналом «Россия 1».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложившуюся ситуацию «параноидальным поведением». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что никому не позволит монополизировать телевизионное пространство в стране. Он пообещал, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после выборов в Раду.

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Источник: Россия 1
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