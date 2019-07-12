Сирия, 12 июля. Курды взяли на себя ответственность за организацию взрывов в Африне. Очередной военный конвой западной коалиции прибыл в Хасаку. Турция заявила об уничтожении шести членов РПК в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют укрепрайоны джихадистов в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на рынке в городе Дибан на востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести провокационные обстрелы на северо-западе Хамы.

Курды: взяли на себя ответственность за прогремевшие накануне взрывы в Африне.

Международная коалиция: направила очередной военный конвой в Хасаку.

ВС Турции: заявили об уничтожении шести курдских террористов в Иракском Курдистане.

Провинция Алеппо

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что курды, действующие подпольно в зонах контроля исламистских бандгрупп, поддерживаемых Турцией, взяли на себя ответственность за минирование автомобилей в городе Африн и его предместьях. По данным новостного агентства Al Manar News, «Силы освобождения Африна» действовали в рамках операции «Гнев оливок», целью которой является нанесение как можно большего урона протурецким исламистам. Подобным образом курдские радикалы намерены отомстить за захват Африна джихадистами «Сирийской свободной армии»** (ССА). Однако, как известно, на этот раз жертвами вылазки курдов стали мирные жители. Взрывы привели к гибели как минимум 11 и ранению порядка 40 гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новом взрыве в городе Дибан на юго-востоке от административного центра провинции. Как передает информационный портал Masar Press Agency, детонировало СВУ, заложенное на местном рынке. Сведения о возможных погибших или раненых среди мирных жителей пока уточняются. Напомним, данные территории находятся в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Предполагается, что бомба была установлена джихадистами «спящих ячеек» «Исламского государства». Несмотря на активизацию вылазок террористов в зонах контроля SDF, курды продолжают бездействовать, ставя под угрозу жизни гражданского населения.

Провинция Хама

Поступают сообщения о новых обстрелах боевиков в Северной Хаме. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Hamza_Azzam), исламисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, атакуют позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Хамамият, который был освобожден правительственными войсками сегодня ночью. Поддержку силам САР продолжают оказывать российские военные самолеты, наносящие точечные авиаудары по зонам дислокации радикалов. Об итогах проведенных боевых вылетов пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что силы международной коалиции во главе с США направили очередную партию военной техники в занимаемые курдами районы Сирии. Военный конвой в составе 200 бронированных автомобилей с техникой и материально-техническим обеспечением пересек границу с Ираком через погранпереход «Семалка». Также это подтверждает Twitter-канал (VivaRevolt). Напомним, США регулярно направляют подкрепления в зону контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Некоторые военные эксперты полагают, что прибывающая в САР военная техника и оборудование впоследствии будут задействованы в возведении новых американских баз. Так, в конце прошлого месяца стало известно о начале строительства военного объекта на юго-востоке соседнего Дейр-эз-Зора у города Багуз-Фаукани. Как известно, в стране уже действуют 25 баз США. Несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о готовности вывести войска из Сирии, количество военных штабов, напротив, продолжает расти.

Ирак

В Северном Ираке продолжается военная операция вооруженных сил Турции под названием «Коготь» (Pençe), о начале которой было объявлено 27 мая. Как передает военный источник в сети Twitter (aa_russian), в результате боевых вылетов турецких ВВС, осуществленных в районах Иракского Курдистана Зап и Гара, были уничтожены шесть террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. Напомним, Анкара опасается близости радикальных курдских формирований у своих границ, поскольку члены РПК ранее не раз совершали вылазки на территории Турецкой Республики. Тем не менее боевые вылеты ВВС Турции в Ираке также могут обернуться жертвами и среди мирного курдского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.