Назван топ-5 самых долгожданных автомобилей на российском рынке

Москва, 12 июля. Эксперты назвали пятерку новинок, которые должны появиться на российском авторынке в 2019 году.

Портал Avtovzglyad.ru рассказал, какие автомобили появятся в России уже в этом году. Среди них модели Skoda, Opel, Lada, Suzuki и Mazda.

В этом году на российском рынке появится Skoda Karoq, которая продается в Европе уже два года. На рынке России предложат кроссоверы, собранные в Нижнем Новгороде.

Также в Россию приедет новый Opel Grandland X, который базируется на французской платформе EMP2.

Новое четвертое поколение внедорожника Suzuki Jimny также привезут в Россию. Отмечается, что в этой модели есть некоторые изменения, например, вместо 1,3-литрового двигателя в новинку будут устанавливать 102-сильный мотор с рабочим объемом 1,5 литра.

В топ-5 самых долгожданных автомобилей в России вошли Mazda 3 и Lada XRAY Cross.