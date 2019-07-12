Развожаев рассказал о первых шагах на посту главы Севастополя

Севастополь, 12 июля. Новая губернаторская команда в крымском Севастополе начнет работу с изучения состояния дел в реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил от должности главы Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Развожаев. Его представили депутатам, чиновникам и военным в Севастополе в пятницу, пишет ForPost.

Развожаев рассказал, что его первыми шагами на посту главы Севастополя станет погружение во все текущие вопросы.

«Мне надо быстро понять, в каком состоянии программа (ФЦП. — Прим. ФАН) находится», — уточнил новый градоначальник.

Он добавил, что на следующей неделе планирует посетить правительство РФ, а также провести совещание с профильными представителями Минэкономразвития.

Развожаев ранее трудился в администрации губернатора Красноярского края, а также занимал должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа. В прошлом году его назначили временно исполняющим обязанности главы Хакасии, где он зарекомендовал себя, урегулировав разногласия между политическими силами региона.

Отметим, что Развожаев является выпускником I потока программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, ее называют «школой губернаторов». Впервые программа была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее разработкой занимались специалисты Корпоративного университета Сбербанка, РАНХиГС, Московской школы управления «Сколково» и Высшей школы экономики.

Зампред Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин назвал отставку Овсянникова ожидаемой. Он добавил, что парламент Севастополя готов к совместной работе и сотрудничеству с назначенным врио губернатора, который ранее занимал должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.