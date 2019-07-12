Боевики готовят новую провокацию с химоружием в сирийском Идлибе



Москва, 12 июля. В сирийской провинции Идлиб назревает новая провокация со стороны боевиков с применением химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что разговоры о применении химического оружия начинаются, когда сирийские войска одерживают успехи, пишет РИА Новости.

«Зачем им тогда применять химическое оружие, когда они и так одной ногой уже стоят в Думе или других местах?» — удивился он.

О том, что в Идлибе прошли съемки провокации с использованием химоружия, которая должна стать поводом для нанесения очередного удара коалиции во главе с США, в сентябре минувшего года сообщал российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Военным об этом рассказали местные жители.

По словам сирийцев, 18 сентября в Идлиб прибыли несколько съемочных групп ближневосточных телеканалов. Они при содействии «Белых касок» начали съемку последствий удара с применением химического оружия.

В инсценировке использовались бочки с настоящими химикатами, отмечает Infox. Ядом боевики собрались отравить грунт, чтобы потом использовать как доказательство. Съемки велись в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур. Отснятые «страшные кадры» уже к концу дня должны были поступить в распоряжение западных телеканалов.

Напомним, в апреле прошлого года Запад обвинил правительство Сирии в химатаке в Восточной Гуте. В качестве доказательств одиозные «Белые каски» представили кадры, на которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ пострадавших местных жителей. Всего через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по территории Сирии. Атаку произвели, не дождавшись заключения экспертов ОЗХО.