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Глава Тувы объявил траур в связи с гибелью людей в ДТП на реке Шуй

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Глава Тувы объявил траур в связи с гибелью людей в ДТП на реке Шуй

Кызыл, 12 июля. Власти Тувы объявили о трауре 12-13 июля в связи с гибелью людей при переправе через реку Шуй. Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил в «Вконтакте», что подписал соответствующий указ.

«В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей подписал Указ об объявлении траура в Республике Тыва 12-13 июля», — написал он.

Он сообщил, что дата праздника животноводов, который был запланирован на 13-15 июля, перенесена. Кара-оол добавил, что все государственные флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Напомним, в пятницу стало известно, что автомобиль «УАЗ» попытался пересечь вброд реку Шуй и опрокинулся в воду. На месте происшествия обнаружены тела девяти погибших. Среди погибших шестеро несовершеннолетних. Один человек пропал без вести, двое выжили.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. СК РФ сообщил, что ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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