Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

Москва, 12 июля. Журналистам стало известно о тайной свадьбе Хайди Клум и Тома Каулитца. Мероприятие состоялось 22 февраля 2019 года, в день их знакомства, но известно о нем стало только сейчас, сообщает портал TMZ.

Пара встречалась год, и поклонники давно знали о готовящемся событии, но точной даты не было известно.

Хайди Клум в конце прошлого года приняла предложение от возлюбленного, ответив согласием. Пару совершенно не смущает большая разница в возрасте — 17 лет. Главное, что их объединяют сильные чувства и Том прекрасно общается с детьми Клум: Генри, Хелен, Йоханом и Лу.

Хайди и Том уже имеют опыт официальных отношений. Хайди выходила замуж два раза. Первым мужем модели был актер Рик Пеппино, с которым они прожили пять лет. А вторым — певец Сил, которому она родила четверых детей. Том был женат на модели Рие Зоммерфельд.

Хайди Клум философски относится к своему возрасту. Только когда люди задают ей бестактные вопросы, она вспоминает, сколько ей лет. Знаменитая модель совершенно не беспокоится о том, что другие думают о ней, ведь это может лишь прибавить ей морщин.