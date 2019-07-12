Бутина сможет вернуться в Россию 26 октября

Москва, 12 июля. Россиянка Мария Бутина сможет вернуться в Москву 26 октября. Об этом сообщил ФАН правозащитник Александр Ионов, который помогает семье Бутиной и находится на постоянной связи с заключенной в США девушкой.

По его словам, адвокатам удалось добиться отмены трехмесячного пребывания в США после окончания срока и выхода на свободу 25 октября.

Отец Марии, Валерий Бутин, подтвердил в разговоре с ФАН, что огромная работа, которую ранее проделали адвокаты россиянки, привела к тому, что ее постараются не задерживать в миграционном центре, куда попадают иностранные заключённые после отбывания наказания.

«Это могли быть и три месяца и какой угодно другой срок, — объяснил Валерий Бутин ФАН, — гарантий никаких у нас, конечно, нет, но надежды теперь больше».

Семья надеется, что теперь Бутина сможет улететь домой на следующий же день, 26 октября. Валерий Бутин также добавил, что ситуация складывается так в том числе потому, что дело Бутиной очень громко прозвучало в России — ее имя постоянно упоминается в прессе, ее делу посвящаются круглые столы, на помощь ей собираются денежные средства.

Семья открыла Фонд Бутиной, правозащитник Александр Ионов привлекал внимание к нему все это время с помощью СМИ и личных связей. Сбором финансов для оплаты услуг адвокатов Марии Бутиной занимался и Фонд национальных ценностей Александра Малькевича. Ощутимый эффект оказало видеообращение Бутиной из тюрьмы с просьбой о помощи.