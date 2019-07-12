Снявшегося в подсолнухах Зеленского поздравили с «первой кровью на руках»

Киев, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фото в поле подсолнухов. Снимок вызвал у украинцев восхищение.

На опубликованном фото Зеленский стоит в костюме посреди поля подсолнухов. Фон, вероятно, выбран, не случайно: сочетание голубого неба и желтой равнины невольно напоминает украинский флаг.

«Слава Украине», — написал он под фотографией.

Большинство подписчиков дополнили фразу, превратив ее в националистический лозунг. Однако внушительное количество посетителей оставили восхищенные снимком комментарии.

«Самый лучший президент за всю историю независимости Украины», — считает одна из подписчиц.

«Единственный нормальный человек в стране», — заявил пользователь Instagram.

«Новый офис президента?» — напомнили Зеленскому эпатажный отказ работать в администрации президента на Банковой улице.

«Стоит того, чтобы поставить на экран блокировки», — допустили украинцы.

«Семки [семечки] воруешь?» — пошутили подписчики.

Однако среди восхищенных украинцев нашлись и те, кого милой фотографией с подсолнухами не подкупить. В частности, президенту Украины напомнили о приказе активизировать действия ВСУ в Донбассе и его последствиях.

«Ага. Слава. Могу поздравить нового президента с первой кровью на его руках, — написали Зеленскому в комментариях. — Благодаря вашему приказу, президент, в Горловке от артобстрела погибла пожилая женщина. От осколочного ранения в сердце. Прямо в кровати. Теперь можете скакать как на сцене, но уже в костюме кровавого клоуна».