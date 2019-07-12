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Премьер Молдавии рассчитывает на помощь Саакашвили в проведении реформ

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Премьер Молдавии рассчитывает на помощь Саакашвили в проведении реформ

Кишинев, 12 июля. Глава правительства Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает на помощь бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в проведении реформы системы юстиции страны. Об этом она рассказала в интервью местному СМИ.

По ее словам, власти Молдавии в настоящее время ведут переговоры со специалистами, работавшими во время президентства Саакашвили. Санду рассказала о разработке проектов по реформированию системы юстиции.

«Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», — указала премьер.

Глава правительства добавила, что в бюджете страны пока не хватает средств для привлечения команды экспертов, однако премьер рассчитывает на помощь международных партнеров.

Саакашвили ранее заявил о готовности помогать властям Молдавии и делиться с ними опытом. Он также выразил поддержку правительству Санду.

Премьер Молдавии рассчитывает на помощь Саакашвили в проведении реформ

Напомним, Саакашвили занимал пост главы Грузии в 2004—2013 годах. Покинув президентское кресло со скандалом и будучи разыскиваемым по нескольким уголовным делам, политик  направился на Украину. Там в 2015 году он получил гражданство и был назначен губернатором Одесской области. 

Однако и того, и другого он лишился уже в 2017 году. Причиной стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко. Политик был выслан в Польшу.

В конце мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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Источник: Cotidianul
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