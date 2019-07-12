Бундестаг может выразить вотум недоверия Ангеле Меркель

Берлин, 12 июля. Бундестаг может выразить вотум недоверия канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом заявил депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

За последний месяц 64-летняя Ангела Меркель трижды перенесла необъяснимые приступы дрожи во время официальных мероприятий. Первый случай произошел 18 июня в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 27 июня у Меркель вновь произошел приступ дрожи во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Последний случай произошел 10 июля на брифинге с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

По словам Линдеманна, заметное ухудшение состояния здоровья Меркель вызывает сомнения в ее способности руководить государством, а также дает повод для споров о ее досрочной отставке.

«Очевидно, что у Меркель серьезнейшие нелады со здоровьем, если она даже не может выслушать национальный гимн стоя», — пояснил немецкий депутат.

Он также напомнил, что к настоящему моменту в Германии накопилась масса проблем, среди которых экономическая стагнация, миграционный кризис, а также разногласия между органами власти Европейского союза и простыми европейцами. Линдеманн подчеркнул, что решить весь комплекс проблем может только дееспособный канцлер Германии, передает KP.Ru.

«По закону Бундестаг имеет полное право, (а на мой взгляд, даже обязан) выразить Меркель вотум недоверия и проголосовать за кандидатуру нового канцлера», — уверен депутат.

Американская газета New York Times также отмечает, что приступы дрожи Ангелы Меркель усиливают споры о том, кто станет ее преемником. При этом большинство мест в Бундестаге принадлежат Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС), который возглавляет Ангела Меркель. Члены ХДС могут в любой момент назначить нового канцлера. В ходе последнего съезда партии преемницей Меркель была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Однако ее нынешней рейтинг значительно ниже, чем у действующего канцлера, поэтому попытка назначить нового канцлера может привести к глубокому политическому кризису и досрочным выборам, в ходе которых ХДС потерпит поражение.