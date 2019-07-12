Подозреваемый в госизмене помощник Цуканова уволен с госслужбы

Москва, 12 июля. Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, арестованный по подозрению в госизмене, уволен с государственной должности.

Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Подробности уголовного дела не разглашаются. Заседание, на котором Воробьеву избрали меру пресечения, проходило за закрытыми дверями. Однако известно, что Воробьев в рамках гранта учился госуправлению в Варшаве. Газета «Взгляд» сообщала ранее, что при задержании у него якобы были найдены польский паспорт и записывающее устройство.

О том, что Воробьева уволили с поста помощника Николая Цуканова сегодня рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, с 2010 по 2017 год Воробьев занимал различные руководящие должности в правительстве Калининградской области. Аппарат Цуканова возглавил в 2018 году, а затем стал его помощником. Как отмечает Deita.ru, в июле 2018 года Воробьев стал действительным государственным советником третьего класса. Ему даже удалось получить благодарственное письмо от президента.

По статье о госизмене Воробьеву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.