Известную певицу задержали в центре Москвы и отправили в психушку

Москва, 12 июля. Известную гламурную певицу Карину Гагриян задержали в центре Москвы и отправили в психбольницу, сообщили очевидцы.

Девушку нашли в расстроенных чувствах у кафе на Арбате. Гагриян чередовала рыдания с исполнением своих песен. Поведение звезды смущало окружающих, поэтому некоторые прохожие решили вызвать сотрудников правоохранительных органов и карету скорой помощи.

Гагриян была задержана и доставлена в психиатрическую больницу. В Сети опубликовано видео, на котором девушка плачет и уверяет окружающих, что это ее песни и она их никому не отдаст. По мнению СМИ, Гагриян то ли слишком много выпила, то ли у нее помутился рассудок.

«Орала свои песенки, пугала прохожих», — пишет телеграм-канал Mash.

На опубликованном в Интернете ролике красавицу из гламурных клипов едва ли можно узнать: девушка сжалась в кресло, спутанные волосы наполовину закрывают лицо. Певица пытается говорить, но то и дело срывается на душераздирающий крик.

Гагриян прославилась в Сети благодаря песне «Золотая пипа», а также совместной композиции с хип-хоп-исполнителем Давидом Нуриевым, больше известным как Птаха.

В декабре прошлого года птаху избили в центре Москвы. Трое неизвестных набросились на рэпера сзади и стали бить свою жертву. Охранники здания, возле которого произошла потасовка, попытались разнять драку. Музыкант не пострадал и отказался от медицинской помощи.