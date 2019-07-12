Родовое село Кадырова решили переименовать

Грозный, 12 июля. Парламент Чечни единогласно принял решение переименовать родовое село главы республики Рамзана Кадырова в честь первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

Село Центарой получит название Ахмат-Юрт.

В мае 2019 года сход жителей населенного пункта принял решение о переименовании, а Совет депутатов села внес это предложение в парламент Чечни. На заключительном заседании весенней сессии депутаты рассмотрели предложение.

«Постановление о переименовании географического объекта села Центарой Курчалойского района в село Ахмат-Юрт принято единогласно», — цитирует слова Магомеда Даудова РИА Новости.

По его словам, инициативная группа предварительно обсуждала предложение о переименовании села Центарой с его жителями. Каждый сельчанин поддержал инициативу.

«Добро пожаловать в Ахмат-Юрт», — добавил Даудов.

Отмечается, что на заседание парламента были приглашены глава Чечни Рамзан Кадыров, министры республики, главы ведомств и районных администраций. По словам Рамзана Кадырова, сельчане давно хотели переименовать населенный пункт и неоднократно обращались к нему с этим предложением, однако он отказывался.

Напомним, Ахмат-Хаджи Кадыров — первый президент Чечни. Погиб во время теракта, который произошел 9 мая 2004 года во время концерта ко Дню Победы на стадионе «Динамо» в Грозном.