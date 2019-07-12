Появилось видео доставки С-400 в Турцию

Анкара, 12 июля. Первая партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 поступила в Турцию в пятницу. Министерство обороны России опубликовало видео выгрузки С-400 на авиабазе «Мюртед» в провинции Анкара.

На кадрах, опубликованных российским оборонным ведомством видно, как компоненты ЗРК С-400 сначала грузят на самолет Ан-124-100. Затем по прилете на турецкую авиабазу технику выгружают из самолета.

«12 июля в рамках исполнения контрактных обязательств Минобороны России поставило в Турцию первую партию имущества из состава зенитной ракетной системы С-400», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что доставка С-400 будет исполняться в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соглашение о поставке в Турцию российских С-400 было заключено в 2017 году. Турецкая сторона получит четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Однако решение Анкары закупать российские С-400 вызвало недовольство США. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. В США заявили, что якобы российские ЗРК С-400 несовместимы со стандартами НАТО. В Вашингтоне добавили, что в случае реализации этой сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35. Турецкий лидер, комментируя ультиматум США, назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.