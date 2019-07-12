В Приднестровье оценили приход Саакашвили на помощь Молдавии

Консультации от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не изменят к лучшему мировоззрения премьер-министра Молдавии Майи Санду. Об этом депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сипченко заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что Санду рассчитывает получить консультативную помощь Саакашвили в реформе системы юстиции Молдавии.

«Майя Санду сама по себе, без всяких консультаций, — негатив для Приднестровской Молдавской Республики. Независимо от того, получит она консультации Саакашвили или нет, я думаю, это не сильно повлияет на ее мировоззрение», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Сипченко, премьер-министр Молдавии и так «крайне отрицательно относится к существованию ПМР».

«Она будет делать все, чтобы экономическое развитие Приднестровья приостановить. Но не думаю, что у нее получится», — подытожил депутат.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004—2013 годах и является непосредственным виновником нападения грузинских войск на российских миротворцев в Южной Осетии в августе 2008 года.

Покинув президентское кресло со скандалом и будучи разыскиваемым по нескольким уголовным делам, Саакашвили направился на Украину. Там в 2015 году он получил гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

Правда, того и другого он лишился уже в 2017 году – за неисполнение обещаний по развитию региона. Политик был выслан в Польшу.

В конце мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.