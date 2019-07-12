В Госдуме сомневаются, что Зеленский контролирует ситуацию на Украине

Подробности подготовки первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским раскрыл официальный представитель Кремля. Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что при наличии должной инициативы переговоры между главами государств согласовываются достаточно быстро.

«Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива», — сказал Песков в ходе брифинга.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко высоко оценил факт прямого общения между президентами России и Украины. Однако процессы, происходящие в соседней стране, вызывают у российского парламентария серьезную тревогу. По мнению депутата Госдумы, Зеленский практически не контролирует собственное окружение, в первую очередь военных.

«Внешне патетические события, проходящие сегодня на Украине, вызывают у меня серьезную тревогу, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Например, некий «патриот» эмоционально обращается к юридическому главе государства с маловразумительным ультиматумом, требуя отмены, подчеркну, неполитического телемоста между Украиной и Россией. Этот, с позволения сказать, «патриот» дает президенту 24 часа на размышление, но уже через час Зеленский выступает с не менее эмоциональным и, по моему мнению, безграмотным разбором отношений между нашими странами».

Сомнения у Геннадия Онищенко вызывают и странные идеи Зеленского по самопроизвольному расширению «нормандского формата» переговоров по Донбассу, и другие его инициативы.

«Но больше всего меня поразило, что в прямое нарушение указа президента об отмене парада в Киеве в День независимости Украины некий генерал заявляет, что он отказывается подчиниться, объясняя это не политикой, а некой духовной потребностью армии», — говорит Онищенко.

Цепочка последних событий вызывает у депутата Госдумы серьезные опасения по поводу состояния украинской государственности.

«В одной из крупнейших европейских стран, обладающей одной из самых больших армий, не считая различных вооруженных формирований, генерал фактически ставит ультиматум верховному главнокомандующему, коим является президент. Это крайне тревожно, — говорит Онищенко. — Антипрезидентские заявления поддерживает спикер уже распущенной Рады и глава уже фактически отправленного в отставку правительства. А от президента Украины мы не слышим на этот счет никакого вразумительного ответа. Эту ситуацию, кроме как опасной, охарактеризовать нельзя».

По мнению российского парламентария, нельзя исключать факт внешнего управления Украиной со стороны заокеанских структур, что, по мнению собеседника ФАН, делает ситуацию еще более непредсказуемой.

«На мой взгляд, в ситуацию пора вмешаться Совету безопасности ООН, пока не дошло до кровопролития, которое с территории Украины может перекинуться на соседние европейские государства», — поделился тревогой Геннадий Онищенко.

В пятницу появилась информация, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ состояние российско-украинских отношений. Обсуждение прошло по итогам состоявшегося ранее телефонного разговора между президентами двух стран.

Напомним, в четверг по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сообщалось, что обсуждалось урегулирование в Донбассе, переговоры в «нормандском формате», а также вопросы, касающиеся удерживаемых лиц. Ранее Зеленский через социальные сети обратился к Путину с предложением личной встречи.