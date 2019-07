Трамп заявил, что лично видел «гибель» Шварценеггера

Вашингтон, 12 июля. Президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера, уточнив, что лично видел гибель голливудского актера. Высказывание главы Белого дома передал журналист Yahoo News Хантер Уокер.

По его словам, американский лидер заговорил о смерти известного артиста, обсуждая рейтинги реалити-шоу «Ученик». Трамп был ведущим и продюсером передачи несколько лет — с 2003 по 2015 год. До 2017 года вел программу культурист и бывший губернатор Калифорнии Шварценеггер.

“Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there.” - President Donald J. Trump — Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive