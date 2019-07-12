Трамп заявил, что лично видел «гибель» Шварценеггера

Вашингтон, 12 июля. Президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера, уточнив, что лично видел гибель голливудского актера. Высказывание главы Белого дома передал журналист Yahoo News Хантер Уокер.

По его словам, американский лидер заговорил о смерти известного артиста, обсуждая рейтинги реалити-шоу «Ученик». Трамп был ведущим и продюсером передачи несколько лет — с 2003 по 2015 год. До 2017 года вел программу культурист и бывший губернатор Калифорнии Шварценеггер.

“Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there.” - President Donald J. Trump — Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive — Hunter Walker (@hunterw) 11 июля 2019 г.

Уокер передал высказывание главы Белого дома в микроблоге Twitter, уточнив, что артист на самом деле здравствует. Опровергнуть заявление о его смерти поспешил и сам актер.

«Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?» — предложил он президенту США.

Напомним, американский культурист, предприниматель и политик-республиканец родился 30 июля 1947 года в Австрии. За свою актерскую карьеру он исполнил множество запоминающихся ролей. Однако всемирную известность ему принесла работа над фильмом «Терминатор».

Ранее президент США нашел виновного в своей оговорке о «захвате аэропортов», которую он допустил во время праздничной речи ко Дню независимости. По мнению главы Белого дома, в его ошибке виноват сбой работы телесуфлера, который произошел из-за дождя.

Пользователи Сети обвинили американского лидера после его оговорки в незнании истории своей страны и отсутствии здравого смысла в его речи.