Ограничение Интернета в Судане помогло стабилизировать ситуацию в стране на фоне попытки внешнего вмешательства в суданский сегмент Сети и избежать ненужных жертв. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Интернет-провайдеры Судана 10 июля восстановили доступ в Сеть для всех пользователей страны. Ранее доступ к мобильному Интернету и социальным сетям был ограничен на 36 дней из-за акций против военных.

В конце прошлого года в Судане начались массовые беспорядки. Граждане вышли бунтовать в связи с непростым экономическим положением в стране. В апреле армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира. При этом специалисты из российского Фонда защиты национальных ценностей до этого многократно предупреждали аль-Башира об угрозе революции в Судане, если тот не начнет работать на преодоление начинавшегося экономического кризиса. Мирные демонстрации из-за действий провокаторов скоро переросли в погромы и беспорядки с требованием свержения действующего правительства страны.

Однако даже то, что военные взяли власть в свои руки, не помогло избежать протестов. Митингующие нашли новую причину. Как рассказал специальный корреспондент ФАН Аббас Джума, побывавший в Судане, главный мотив протестующих заключается в том, что власть якобы находится в руках у так называемых джанджавидов.

«Это те, кто устраивал геноцид в Дарфуре, арабские племена, которые истребляли исконных жителей. <…> Да, в рядах тех, кто составляет силы быстрого реагирования, есть те самые джанджавиды. Другой вопрос, что силы быстрого реагирования были созданы в 2013 году, когда конфликт был исчерпан. И молодежь, пополнившая ряды сил быстрого реагирования, против которых восстает гражданское население, в силу возраста не могла участвовать в тех событиях. Но тем не менее люди говорят, что это джанджавиды, убийцы, каратели, палачи и «они не могут управлять нами», — пояснил Аббас Джума.

Естественно, что отключение Интернета в Судане «либеральными» СМИ, как западными, так и российскими, преподносится очень однобоко, под оберткой «борьбы за свободу слова», «права на свободный Интернет» и так далее. У политолога Ивана Аркатова на это иной взгляд.

«Африканские страны всегда отличались спецификой политического процесса, в частности, сменой глав государств. Зачастую это происходит в ходе революций, протестов и так далее. К сожалению, чаще всего это происходит с применением силы. Последние события в Судане — арест Омара аль-Башира и приход к власти военных — являются ярким тому примером. Сейчас ситуация в Судане очень непростая. Очевидно, этим стараются воспользоваться некоторые страны Запада и суданские соседи», — пояснил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, цель вмешательства — дестабилизация ситуации и реализация своих личных интересов. И действуют данные технологии в первую очередь через Интернет и социальные сети. Поэтому, для того чтобы не накалять обстановку и не ввергать страну в революционный хаос, действующие власти временно ограничили доступ в Интернет, уверен политолог.

«Конечно, это не самый популярный метод. Запреты имеют свою специфику. Скорее всего, в данной ситуации и с учетом африканских и, в частности, суданских реалий это одно из оптимальных решений, которое не дало дестабилизировать обстановку в стране. В настоящий момент ситуация нормализовалась, Интернет работает в полном объеме. С каждым годом Интернет и социальные сети становятся реальным политическим инструментом, которым пользуются страны Запада для решения своих политических и геополитических вопросов. Африканским странам стоит обратить на это отдельное внимание, так как пользователи Сети в Африке не настолько искушены, чтобы не поддаваться на провокации», — заключил Иван Аркатов.

Череда протестных настроений в Судане уже давно подогревается через фейк-ньюс в социальных сетях. При этом главным средством распространения информации в стране пользователи в основном выбирали «Аль-Джазиру». Ранее ФАН уже рассказывало, как это агентство публикует фейковые новости о протестах в Судане. Более того, к информационной кампании по Судану были привлечены даже крупные фан-сообщества южнокорейского музыкального жанра K-pop.

Отметим, что завтра, 13 июля, будет подписан окончательный договор о новом составе переходного правительства Судана. Переходный Военный Совет и оппозиционеры СДСП смогли договориться.