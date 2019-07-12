Подполковник СБУ сравнил позвонившего Путину Зеленского с «хорошей девочкой»

Первый телефонный разговор президентов России и Украины прошел 10 июля по инициативе украинской стороны. Подполковник запаса Службы безопасности Украины Владимир Мулик высоко оценил поступок Владимира Зеленского.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского длился 20 минут и носил прагматичный характер. Обсуждались урегулирование ситуации в Донбассе, совместная работа по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц и возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

«Эта новость у нас была подана не так, что Зеленский с Путиным поговорили. Первая ласточка в украинском информационном пространстве, в этой адской пропагандистской машине, которая работала на предыдущую власть и от которой Зеленский сейчас отказывается, прозвучала так: «Во время разговора с Путиным Зеленский отказался от украинского языка». То есть они продолжают разжигать. А я потом сидел и ждал, когда в новостях скажут, что Зеленский поговорил с «секретным оружием Путина» — пранкерами Вованом и Лексусом. Но этого не произошло. И это очень хорошо», — сказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» Владимир Мулик.

Подполковник запаса СБУ полагает, что, позвонив Путину, Зеленский сделал очень правильный ход.

«На наших глазах комедиант становится президентом, а предыдущий президент — комедиантом. И очень важно, что Зеленский сейчас в коридоре Медведчука и Бойко — они это все анонсировали. Зеленский не просто перехватил их инициативу. Он прекрасно знает основное из правил: не можешь бороться — возглавь. И он возглавил эту инициативу», — считает Владимир Мулик.

Продолжая хвалить Зеленского, бывший офицер СБУ заявил, что у президента Украины, который, как известно, не имеет политического опыта, есть все шансы стать хорошим политиком.