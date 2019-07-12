Подполковник СБУ сравнил позвонившего Путину Зеленского с «хорошей девочкой»

Первый телефонный разговор президентов России и Украины прошел 10 июля по инициативе украинской стороны. Подполковник запаса Службы безопасности Украины Владимир Мулик высоко оценил поступок Владимира Зеленского.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского длился 20 минут и носил прагматичный характер. Обсуждались урегулирование ситуации в Донбассе, совместная работа по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц и возможность продолжения контактов в «нормандском формате».
«Эта новость у нас была подана не так, что Зеленский с Путиным поговорили. Первая ласточка в украинском информационном пространстве, в этой адской пропагандистской машине, которая работала на предыдущую власть и от которой Зеленский сейчас отказывается, прозвучала так: «Во время разговора с Путиным Зеленский отказался от украинского языка». То есть они продолжают разжигать. А я потом сидел и ждал, когда в новостях скажут, что Зеленский поговорил с «секретным оружием Путина» — пранкерами Вованом и Лексусом. Но этого не произошло. И это очень хорошо», — сказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» Владимир Мулик.
Подполковник запаса СБУ полагает, что, позвонив Путину, Зеленский сделал очень правильный ход.
«На наших глазах комедиант становится президентом, а предыдущий президент — комедиантом. И очень важно, что Зеленский сейчас в коридоре Медведчука и Бойко — они это все анонсировали. Зеленский не просто перехватил их инициативу. Он прекрасно знает основное из правил: не можешь бороться — возглавь. И он возглавил эту инициативу», — считает Владимир Мулик.
Продолжая хвалить Зеленского, бывший офицер СБУ заявил, что у президента Украины, который, как известно, не имеет политического опыта, есть все шансы стать хорошим политиком.
«На наших глазах комедиант не просто становится президентом, он становится хорошим политиком. На Украине есть хорошие и плохие политики. Отличаются они друг от друга тем же, чем хорошая девочка отличается от плохой: хорошая девочка делает все то же самое, что плохая, только хорошо», — добавил Мулик, вызвав смех в российской телестудии.