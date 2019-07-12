Тарасова раскритиковали в соцсетях за фото в инвалидной коляске

Москва, 12 июля. Супруга Дмитрия Тарасова — бывшего полузащитника московского «Локомотива» — опубликовала в социальной сети Instagram семейное фото, на котором футболист запечатлен сидящим в инвалидной коляске. Подписчики Анастасии Костенко раскритиковали ее мужа за этот снимок.

На фотографии Тарасов сидит в инвалидной коляске, держит костыли, а его правая нога загипсована. Рядом с ним — Анастасия и их маленькая дочка.

«Время восстановления», — написала модель под снимком.

Некоторые подписчики раскритиковали Дмитрия Тарасова за фотографию. По мнению пользователей Сети, звездная семья «занимается показухой».

«То на свадьбе танцевал и прыгал, то в коляске», — написала @rimmasukonnova.

«Тарасов — хрустальный футболист», — отметил в комментарии пользователь @djam0205.

«Как всегда у наших футболистов проблемы с ногами, может, пора менять на молодых и талантливых? Дайте дорогу», — заявил под фото комментатор @na_zi9610.

Однако некоторые фолловеры Костенко вступились за футболиста и пожелали ему скорейшего выздоровления. Они также упрекнули хейтеров за резкие заявления.

«Странные вы люди… Видно же, что они в аэропорту… Легче проехать, чем ковылять», — говорится в комментарии @lady_of_pantic.

Напомним, скандал между «Локомотивом» и Тарасовым разгорелся после того, как футболист получил травму и перенес операцию. Игрок рассказал, что последние несколько месяцев выходил на поле с травмой, однако врачи ничего страшного в этом не видели. Лечение шло параллельно с тренировками и матчами.

По словам Дмитрия Тарасова, во время матча с «Уфой» ситуация со здоровьем резко ухудшилась, футболиста унесли с поля на носилках. После восстановительного периода он встретился с руководством «Локомотива» и узнал, что клуб не собирается продлевать с ним контракт. Тарасов не полетел вместе с командой на сборы. Он направился на обследование, и медики заявили, что ему необходима операция. Клуб, по его словам, отказался содействовать.