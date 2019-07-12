Сергей «Паук» Троицкий запустил в небо Соболь, Яшина и остальных. ФАН-ТВ

Активисты во главе с экс-лидером группы «Коррозия металла» Сергеем «Пауком» Троицким в центре Москвы провели необычную акцию. В небо они запустили ростовые куклы из воздушных шаров. Ввысь к облакам отправились: «Сексуальная рабыня — Соболь», «Агент мэрии — Яшин», «Гудков — руководитель ОПГ», «Адвокат Навального дьявола» [Жданов], «Политический импотент — Милов» и «Прибалтийский шпион — Янскаускас».

Прежде чем отправить оппозиционеров в небо «Паук» в своей эпатажной манере дал им ценные напутственные указания. Дмитрию Гудкову пожелал вместо тусовок качественно собирать свои подписи, Яшину пожелал долететь до Колымы и принести хоть какую-то реальную пользу. Любовь Соболь он отпустил на свободу из сексуального рабства Навального. Жданову придется лететь в Нарьян-Мар, чтобы он потрудился на благо родного города. А вот Виталий Милов полететь не смог, он сдулся, поскольку не сдал вообще никаких подписей.