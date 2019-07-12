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Насосная станция в Донбассе попала под обстрел ВСУ

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Насосная станция в Донбассе попала под обстрел ВСУ

Донецк, 12 июля. Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Васильевскую насосную станцию, которая расположена в районе Ясиноватой. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

По его словам, в 14.30 мск украинские силовики открыли огонь в направлении Васильевки. Под огнем ВСУ оказался район Васильевской насосной станции. Обстрел осуществлялся с позиций ВСУ в населенном пункте Новоселовка Вторая.

«В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие», — пояснил представитель ДНР.

Васильевская насосная станция находится в окрестностях Ясиноватой. Станция обеспечивает водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе. Украинские силовики регулярно обстреливают Васильевскую насосную станцию.

Напомним, весной 2014 года украинские власти объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли порядка 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

 

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