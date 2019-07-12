Киев, 12 июля. Константинопольский патриархат установил налог в размере от 4 тысяч до 20 тысяч евро за каждый приход раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом рассказал управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По словам митрополита, Вселенский патриарх Варфоломей попытался провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнать у него, собирается ли он выполнять взятые его предшественником Петром Порошенко обязательства. Однако Зеленский отказался от встречи, тем самым дав понять, что не собирается продолжать курс Порошенко.

«Такая встреча не удалась. Когда это не получилось, Эммануил [митрополит Галльский] выставил Епифанию [главе ПЦУ] счет», — приводит слова Антония телеканал NewsOne.

Константинополь напомнил Зеленскому об обещании Порошенко передать украинские святыни в подчинение стамбульского Фанара, пишет «Царьград». Не получив ответа, Константинополь выставил украинским раскольникам счет за томос. Именно это и послужило поводом для отказа главы Киевского патриархата Филарета от томоса. В ответ ПЦУ лишила Филарета «канонического права», сообщает НСН.

Так называемая «автокефальная церковь Украины» была образована на «объединительном соборе», прошедшем в Киеве в конце минувшего года в результате слияния двух раскольнических структур. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в «соборе» и заявила о непризнании «автокефалии». Эту позицию разделили и в Русской православной церкви, назвав значение «собора» ничтожным, сообщает «Ридус».

Томос об автокефалии был передан новой структуре 6 января. Документ существенно ограничивает полномочия «новой церкви», не позволяя ей основывать приходы за рубежом и делая ее зависимой от Константинополя. В РПЦ назвали томос «пустышкой», а день его подписания — трагическим в истории православия.