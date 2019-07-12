Более 300 компаний со всего мира приняли участие в выставке Seafood Expo Russia

Санкт-Петербург, 12 июля. 335 компаний со всего мира приняли участие в третьей Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), сообщили в Росконгрессе.

Площадь выставочного павильона превысила 13 тысяч квадратных метров. Гости мероприятия познакомились с достижениями семи стран-участниц — Норвегии, Марокко, Исландии, Дании, Китая, Турции, Испании и России.

Российские регионы подготовили отдельные стенды. На мероприятии состоялись презентации Карелии, Татарстана, Приморского края, Ямало-Ненецкого АО, а также Архангельской, Астраханской, Ленинградской, Калининградской, Ростовской, Мурманской, Ульяновской и Магаданской областей.

Участники международной встречи продемонстрировали полный цикл рыбохозяйственного комплекса. Были представлены рыбопромысловые и перерабатывающие компании, судостроительные заводы, производители оборудования, торговые и государственные организации, а также профессиональные ассоциации. Всего участие приняли 335 компаний со всего мира.

Представители 15 рыбопромышленных компаний провели более 100 встреч. На Seafood Expo Russia были подписаны пять важных соглашений. В частности власти Архангельской области заключили контракты с коллегами из Камчатского края, с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени Ломоносова, а также с ассоциацией «Арктический рыбопромышленный кластер».

Северный университет подписал договор с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. «Арктический рыбопромышленный кластер» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Нацрыбресурс» договорились участвовать в промышленной деятельности Арктического рыбопромышленного кластера.

Федеральное агентство по рыболовству и министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи заключили соглашение о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Страны будут проводить совместные исследования для определения мер по сохранению морских животных и растений, а также их рационального использования.