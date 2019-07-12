Сирия вернула Хамамият, лишив боевиков способности развить даже малейшие успехи

Северная Хама на протяжении уже долгого времени остается самым напряженным участком фронта в Идлибской зоне и во всей Сирии в целом. В последние дни на этом направлении разворачивались тяжелые бои за населенный пункт Хамамият. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации ANNA News, боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1, «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ), «Джейш Аль-Иззы», ряда протурецких бандформирований и других наиболее радикальных исламистских группировок в ночь с 10-го на 11-е июля запустили наступление на удерживаемый Сирийской арабской армией (САА) Хамамият. Они вышли с нескольких направлений, основная часть — из Кафр-Зеты.

Днем этому предшествовала артиллерийская подготовка, а с наступлением темноты был, в частности, задействован «джихад-мобиль». При взрыве правительственные силы понесли урон, однако все же вступили в борьбу со штурмовыми бандгруппами террористов. Тем не менее командованием САА вскоре было принято решение временно отступить, чтобы освободить пространство для авиаударов ВВС Сирии и ВКС РФ.

Вдохновленные неожиданной удачей, джихадисты в очередной раз переоценили свои возможности и бросились наступать дальше в западном направлении — на город Керназ. Но, тут же получив большие потери, они скоро откатились назад к Хамамияту. В этот же момент по позициям исламистов начали активно работать самолеты ВВС САР и ВКС РФ.

Как передавал в своем Telegram-канале военный корреспондент Олег Блохин, наблюдавший за ситуацией собственными глазами, на следующий день сирийские войска вместе с подоспевшими отрядами спецназа «Силы Тигра» с самого утра выдвинулись в контратаку. Им довольно быстро удалось оттолкнуть радикалов от дороги, связывающей Керназ и Хамамият. Еще через несколько часов они уже вновь закрепились на окраинах утраченного до этого поселения.

В ходе тяжелых столкновений применялись противотанковые управляемые ракеты, минометы, стрелковое вооружение. Наиболее ожесточенные бои велись за стратегическую высоту Тель-Хамамият, обладание которой позволяет установить огневой контроль над всем населенным пунктом. В результате уже к раннему утру сегодняшнего дня Хамамият был полностью возвращен под управление САА.

После этого, однако, боевики вновь предприняли попытки захватить его, но безуспешно. Как передавал специальный корреспондент ФАН в Сирии, «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие бандгруппы направили из Кафр-Зеты назад к Хамамияту порядка 250 своих бойцов, вооружив их бронетехникой, минометами и пулеметами. Тем не менее они были разбиты с большими потерями усилиями прежде всего подразделений под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин подчеркнул в комментарии для ФАН, что боевики вновь использовали действующий в «Большом Идлибе» режим прекращения огня для организации и проведении атак.

«Они опять воспользовались перемирием, заключенным при посредничестве также Турции, и ударили со стороны Аль-Латаминского выступа, продвигаясь в сторону Керназа. Этот город радикалы уже неоднократно пытались взять в последние месяцы, но ничего у них до сих пор не получается. Тем не менее на этот раз они смогли на короткий срок оттеснить подразделения САА из поселка Хамамият, находящегося на пути к Керназу. Но довольно скоро после перегруппировки правительственная армия приступила к ответным боевым действиям, перебросив в район «Силы Тигра». В итоге поселение было успешно отвоевано назад», — сказал наш собеседник.

Поэтому как бы боевики не пытались разыгрывать из себя великих воинов в подконтрольных ресурсах, всем очевидно, что у них уже нет сил для удерживания под своим контролем новых захваченных населенных пунктов. Они еще могут как-то задержать продвижение САА в регионе, но перехватить инициативу в войне за Идлиб — безусловно, нет.

«В ходе контрнаступления войск САР группировки понесли потери, в том числе и в технике. Сейчас в соцсетях продолжает появляться много видео и фото уничтоженных машин и танков исламистов. То есть если резюмировать, то своей задачи они достичь, конечно, не смогли. Они причинили временные трудности, которые были быстро преодолены, и при этом сами понесли немалый урон. Это значит, что идлибские боевики еще могут наносить локальные удары, но закрепить хоть какие-то промежуточные успехи для них становится все сложнее. Так же было недавно и с Кафр-Набудой, которую джихадисты потеряли через пару дней после захвата. Сейчас с Хамамиятом получилось все еще быстрей», — закончил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.