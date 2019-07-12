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Стало известно, сколько российских водителей пристегиваются ремнями безопасности

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Стало известно, сколько российских водителей пристегиваются ремнями безопасности

Москва, 12 июля. Около 90% водителей в России пристегиваются ремнями безопасности. Доля соблюдающих требования безопасности автомобилистов увеличилась в четыре раза за последние 10 лет, об этом сообщила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы провели исследование, цифры не могут не радовать — в среднем пристегиваются более 90%», — рассказала Агре.

Эксперт отметила, что за последние 10 лет в стране проведена масштабная работа по повышению безопасности дорожного движения. Еще в 2009 году ремни безопасности использовали лишь 23% водителей, другие же пренебрегали требованиями. Агре подчеркнула, что за это время Госавтоинспекция РФ провела масштабную разъяснительную работу. Итогом работы стало то, что у водителей изменилось отношение к значимости использования ремней безопасности.

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