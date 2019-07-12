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Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя

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Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя

Линкольн, 12 июля. Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту штата Небраска из-за возгорания двигателя.

По информации телеканала KOLN, на борту самолета, который вылетел из Оклахомы, находились шесть человек. Воздушное судно в четверг вечером по местному времени приземлилось в экстренном режиме в аэропорту американского города Линкольн в штате Небраска. 

Глава местной пожарной службы Скотт Осандер проинформировал, что возгорание двигателя не всегда сразу можно увидеть из-за скорости и погодных условий.

«Когда он (самолет) замедлился для посадки, мы увидели, что он горит», — сказал Осандер.

Находившихся на борту людей после посадки эвакуировали при помощи трапа. Планируется, что самолет, который до окончания ремонта будет находиться под охраной, на буксире доставят на место стоянки.

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