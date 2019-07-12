Безруков рассказал, кого на самом деле сыграет в сериале «Бендер»

Москва, 12 июля. Народный артист России Сергей Безруков отреагировал на информацию СМИ о том, что он сыграет роль Остапа Бендера в сериале по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Сообщение он опубликовал в социальной сети Instagram.

Продюсер и театральный режиссер раскритиковал журналистов, которые «снова все перепутали». Безруков объяснил, что он действительно появится в многосерийном фильме «Бендер», однако сыграет в нем на самом деле не Остапа, а Ибрагима Бендера — наставника будущего великого комбинатора.

Сам фильм, по его словам, был снят еще в прошлом году. Его сюжет, как рассказал Безруков, расскажет о том, что было до знаменитых приключений Остапа Бендера. Сериал не имеет никакого отношения к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку», передает «Взгляд».

«Тем, кстати говоря, и интересно!!! Ося здесь совсем еще юный», — написал Безруков.

Артист указал, что премьера «Бендера» состоится в следующем году, пишет «Культуромания».

По задумке сценаристов, юный Остап Задунайский встретил Ибрагима Бендера — афериста, мошенника и турецко-подданного — в 1919 году. Новый знакомый обучил молодого человека и сделал из него знаменитого комбинатора, в этом образе он и известен читателям и зрителям.

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