Умерший пять лет назад москвич «подписался» за кандидатов из ОПГ Навального

Москва, 12 июля. Вдова москвича, умершего пять лет назад, поражена «участием» покойного супруга в избирательной кампании кандидатов в депутаты Мосгордумы от ОПГ блогера Алексея Навального. Подпись давно скончавшегося мужчины появилась в одном из избирательных бюллетеней в их поддержку.

Ранее сообщалось, что кандидаты от ОПГ Навального не стесняются применять самые разные методы в своей «избирательной кампании». Например, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь не гнушается использовать личные данные давно умерших жителей Москвы, чтобы сфальсифицировать их подписи в свою «поддержку» для выдвижения в Мосгордуму. Такими же методами, как выяснилось, пользуется и другой кандидат — Дмитрий Гудков.

Как сообщил источник Nation News, ему удалось найти вдову Юрия Козловского, который якобы оставил свою подпись за одного из оппозиционных кандидатов. Женщина рассказала, что ее супруг умер пять лет назад и похоронен на Николо-Хованском кладбище.

Женщина отметила, что не знает, кто мог оставить подпись за ее покойного супруга.

«Я даже не знаю, кто же мог поставить за него подпись. Ко мне никто не приходил», — сказала она.

Вдова Козловского добавила, что поражена тем, как паспортные данные ее покойного супруга, информация о месте жительства и личная подпись могли оказаться в подписном листе.

Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло рассказал о выявленных фальсификациях при сборе подписей «независимыми» кандидатами в депутаты Мосгордумы. По словам общественника, подозрительными оказались подписи за Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь. Илья Ремесло рассказал, что проверил каждую подпись по базам данных и социальным сетям, а волонтеры провели поквартирный обход. В результате выяснилось, что многие из этих «автографов» принадлежат давно умершим людям, а судьба еще некоторых из «подписавшихся» неизвестна. Также Ремесло показал фотографии могил умерших москвичей, чьи подписи оказались в бюллетенях в поддержку кандидатов от Навального.

Напомним, столичная полиция обнаружила «тайный штаб», где «рисовали» подписи в поддержку Любовь Соболь. «Цех» по подделке подписей оказался в одной из московских квартир. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место по заявлению друга хозяина жилища и обнаружили троих людей, изготовлявших подписи в пользу юриста ФБК. Позже один из задержанных «рисовальщиков», представившийся Павлом, рассказал, что им нужно было заполнять по 40 листов в день на троих, и платили за смену по две тысячи рублей.

Координатор сборщиков подписей в поддержку Соболь, представившийся Арсением, рассказал, что подсчет собранных автографов избирателей проводился странным образом.