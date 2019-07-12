Опубликовано видео показаний умирающей девушки, которую пытались сжечь в Башкирии

Уфа, 12 июля. В Башкирии вынесли приговор жестокому убийце, попытавшемуся заживо сжечь влюбленную пару. Молодой человек скончался на месте преступления, а девушка с 40% ожогов тела смогла перед смертью дать показания и вывести полицию на след душегуба.

Трагедия произошла в марте минувшего года в Уфе. Эксклюзивные кадры признания несчастной опубликовал телеканал «Вести-Башкортостан». Показания она давала в реанимации. По ее словам, комнату на ночлег они с любимым человеком сняли за тысячу рублей. Уединились на кухне, подперев дверь диваном. А причиной такой страшной жестокости по отношению к ним стало то, что они просто не поделились наркотиками с хозяином квартиры.

Несмотря на то, что квартира находилась на первом этаже, шансов на спасение у пары не было: на окнах стояли решетки. Возлюбленный девушки умер прямо на месте пожара, но она об этом не узнала, скончавшись позже в больнице, уточняет «Царьград».

Сначала убийца признал вину и даже рассказал следователям, как облил помещение бензином, но потом показания резко изменил. Злоумышленник не знал о том, что одна из его жертв выжила и успела рассказать правду. В итоге преступника признали виновным в двойном убийстве. Верховный суд Башкирии приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Ранее «Ридус» сообщал о другой чудовищной истории в Подмосковье, где отец убил и сжег шестилетнюю дочь за кусок шашлыка. Малышка попробовала блюдо без спроса. Он схватил ребенка за голову, когда та жевала мясо. В результате еда застряла у нее в горле. Девочка начала задыхаться. Когда отец понял, что натворил, начал бить дочь по щекам, пытаться реанимировать, но было поздно. По данным KP.RU, мужчина расчленил тело малышки топором, а потом вместе с женой вывез останки за город и сжег.