Роспотребнадзор назвал способ защититься от мошенников

Москва, 12 июля. Роспотребнадзор рекомендует бережно относиться к своим персональным данным для того, чтобы защититься от мошенников. Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты. Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к бесплатным демонстрациям косметологических услуг и презентациям косметики с «волшебными» свойствами. В ведомстве отмечают, что продавцы таких услуг убеждают заключить кредитные договоры на крупные суммы. При этом условия договора прописаны крайне запутанно и мелким шрифтом.

В Роспотребнадзоре добавили, что ни в коем случае нельзя подписывать документы, не прочитав и не поняв их содержание. Следует проявлять бдительность при покупке товаров у людей, занимающихся квартирной торговлей. Обычно такие продавцы предлагают товары по цене, завышенной в разы.

Одним из наиболее опасных видов мошенничества является телефонное. Ни в коем случае нельзя отвечать на сообщения о блокировке банковской карты. В этом случае следует позвонить в банк по указанному на банковской карте номеру или проверить баланс через банкомат. В случае, если мошенникам все же удалось выманить деньги обманным способом, то необходимо обратиться в Роспотребнадзор.