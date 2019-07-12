В Совфеде рассказали, как Россия и Грузия будут искать выход из кризиса

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что у него запланирована встреча с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Москве 15 июля. На ней будут обсуждаться в том числе вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сферах.

С представителями партии фракции «Альянс патриотов Грузии» контакт носит регулярный характер, отметил член Совфеда.

«У меня эта встреча будет уже третьей на протяжении года. Наши коллеги периодически бывают в Москве. Это контакты межфракционные и беспартийные, поэтому они организуются по линии Государственной думы. Совет Федерации всегда рад возможности поговорить с коллегами. К нам грузинские коллеги обратились по собственной инициативе, и мы обязательно встретимся с ними в этот понедельник», — сообщил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Косачев рассказал об основных вопросах будущей встречи.

«Нужно обсуждать то, что в наших отношениях происходит на данном этапе, почему это происходит и как нам найти выход из нынешнего кризиса. Мы видим, как радикалы в Грузии и люди, которые их поддерживают извне, пытаются навязать нашим двусторонним отношениям определенный деструктивный сценарий, загнать эти отношения в угол. Но эта позиция не отражает точки зрения и интересов грузинского народа», — подчеркнул сенатор.

Позиция по расшатыванию отношений между странами не отражает интересов российского народа к Грузии, считает собеседник ФАН.

«Есть искусственно навязываемый сценарий наших двусторонних отношений, и есть реальные интересы этих отношений, которые должны развиваться, несмотря на известные противоречия в наших позициях», — заявил он.

Сенатор добавил, что межпарламентский диалог — это свободный обмен мнениями, это поиск идей, которые либо будут востребованы, либо нет.

Конфликт разгорелся после приезда российской делегации в Грузию. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел на место председателя парламента и говорил на русском языке. Официальное выступление представителя «страны-агрессора» крайне сильно возмутило грузинскую оппозицию.

Позже депутат пояснил, что на сессии МАП он занял то место, которое предложила ему принимающая сторона. Кроме того, по словам Гаврилова, существует протокол, предписывающий предоставлять почетное место именно председателю Генассамблеи, которым и является депутат, а не секретарям.

На площади в Грузии собрались демонстранты, которые пришли с плакатами о «русских оккупантах». Дело дошло до беспорядков, которые вылились в столкновения полиции с оппозицией. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям пассажирских перевозок в Грузию, который вступил в силу 8 июля.

В этот же день начало действовать решение министерства транспорта РФ о приостановке полетов грузинскими авиакомпаниями на территорию Российской Федерации. Российским туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Грузию. Перед правительством была поставлена задача о возвращении всех российских туристов из Грузии.