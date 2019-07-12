Синоптики пообещали возвращение летней погоды в Москву

Москва, 12 июля. Синоптики сообщили жителям Москвы и области о грядущем потеплении, отметив, что столбик термометра уже в конце недели поднимется до 25 градусов плюсом.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН рассказал, что похолодание, которое началось в конце июня, затянулось. По его словам, оно «получилось настолько интенсивным, что в настоящее время достигнуто «холодное дно».
Синоптик сказал, что в первой декаде июля средняя температура была ниже климатической нормы на 1,5 градуса, а 12 июля самый холодный день текущей недели — воздух прогрелся лишь до 15 градусов.
Старков заметил, что на фоне роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода улучшится уже в ближайшие выходные. По его словам, ночи еще будут холодные — до 10 градусов плюсом, а в дневное время суток столбик термометра окажется на отметке от 17 до 20 градусов.
«Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе: днем температура поднимется опять до 25 градусов тепла», — рассказал метеоролог.