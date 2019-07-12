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Медведев оценил качество дорог в Ставрополе

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Медведев оценил качество дорог в Ставрополе

Ставрополь, 12 июля. Глава правительства России Дмитрий Медведев находится с рабочей поездкой в Ставрополе.

В ходе поездки премьер-министр пообщался с местными жителями, а также рассказал им о своих впечатлениях от местных дорог. Глава правительства попросил жителей Ставрополя рассказать об условиях жизни и развитии инфраструктуры города. По словам горожан, в Ставрополе много школ, детских садов и площадок для детей, а также хорошие дороги.

«Дороги неплохие. Я сейчас проехал, посмотрел. Вижу изменения, которые за последние годы произошли. Надеюсь, что и дальше так будет», — сказал Медведев.

Кроме того, глава правительства осмотрел новый микрорайон «Российский», где одновременно с жилыми домами строятся школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

«Самое главное, чтобы такие проекты у нас по всей стране реализовывались», — сказал Медведев.

В ближайшие часы премьер-министр проведет в Ставрополе заседание с членами правительства, в ходе которого будут обсуждаться меры по обеспечению качественного строительства инфраструктурных объектов в рамках национальных проектов.

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