Медведчук призвал Киев договориться с Москвой о прагматичных отношениях

Киев, 12 июля. Украина должна договорится с Россией о «прагматичных экономических отношениях». С таким призывом выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Когда мы говорим о нормализации отношений с Россией, то, прежде всего, надо садиться и договариваться», — написал он в микроблоге Twitter.

Медведчук считает, что нужно «жить в соответствии со своими интересами», а не снова начинать «целоваться».

Когда мы говорим о нормализации отношений с Россией, то прежде всего надо садиться и договариваться. И в первую очередь – о прагматичных экономических отношениях. Не надо опять «целоваться», надо жить в соответствии со своими интересами.#Украина #экономика #Россия #политика pic.twitter.com/gq79atZaMB — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 12 июля 2019 г.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне начала гражданской войны на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, в то время как Крым и вовсе стал российским регионом в результате народного референдума. В том числе нередко звучат обвинения в якобы вмешательстве России в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже, которые также не подкрепляются доказательствами.

Партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» накануне призвала президента Украины Владимира Зеленского вступить в прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день глава Украины позвонил в Москву.