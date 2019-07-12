Порошенко отреагировал на законопроект Зеленского о люстрации

Киев, 12 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал законопроект действующего главы государства Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, которые работали до его прихода к власти.

По мнению Порошенко, законопроект Зеленского якобы представляет собой «неприкрытый пророссийский реванш».

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти… — приводит слова Порошенко пресс-служба его партии «Европейская солидарность». — Люстрировать для того, чтобы освободить место для пятой колонны».

Напомним, ранее Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под действие документа попадают президент Порошенко, депутаты, министры и другие топ-чиновники Украины.

Законопроект вызвал возмущение со стороны работавших при Порошенко политиков. Так, спикер Андрей Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за намерения провести «очистку власти». А бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов воспринял эту новость с удивлением. Он подчеркнул, что ему «не стыдно за свою деятельность за последние пять лет».