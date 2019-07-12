Зеленский заключил с мэром Днепра пари из-за моста

Киев, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр с рабочим визитом, в ходе которого проинспектировал строительство моста.

Строительство переправы Зеленский обсудил с мэром города Борисом Филатовым. В ходе беседы Зеленский и Филатов заключили пари, что мост будет построен в срок. При этом Филатов обязался уйти в отставку, если проиграет спор.

«Мы договорились с мэром господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — приводит слова Зеленского офис президента Украины.

Мэр Днепра подтвердил, что заключил с главой Украины спор. В случае успешного завершения строительства моста к 14 сентября, Зеленский пообещал лично приехать на церемонию открытия. Президент Украины заявил, что проверит мост на прочность, для чего лично проедет по мосту на «КамАЗе».

«Президент сам, первый, на «КамАЗе» будет ехать через мост», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Строительство моста через Днепр продолжается с 1993 года. Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 км 25 лет назад, однако до сих пор переправа не построена.

Ранее в Киеве открылся пешеходный мост со стеклянной поверхностью, который соединил парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы Народов. Торжественную церемонию открытия моста провел лично мэр Киева Виталий Кличко. Однако спустя сутки после открытия появились трещины.