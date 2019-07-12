Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

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Москва, 12 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, в результате такого переворота государство потеряет еще часть своих территорий. По словам Арестовича, «никакой войны не будет, так как никто не будет умирать за Зеленского. В Киеве предрекли Украине потерю новых территорий.

«Я думаю, что Зеленского снесут официальным путем или нет, в определенное историческое время. Он, скорее всего, не добудет до конца каденции. Официально, по закону, или неофициально его сбросят. Украина, скорее всего, потеряет еще территории на этом пути», — подчеркнул военный эксперт.

Как пишет «Политнавигатор», по мнению специалиста, украинские территории, в частности, Закарпатье, может захватить Венгрия.

«И снова, как в 2014 году, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года», — добавил он.

По мнению Арестовича, на Украине наступит военная диктатура, но непонятно в какой форме она будет.

Напомним, представители Крыма призвали Генассамблею ООН рассмотреть на очередной сессии в отдельном порядке вопрос блокады Крыма со стороны Украины. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономной республики Иван Абажер. Жители Крыма приняли участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в составе российской делегации. Как уточнил Абажер, они призвали ООН рассмотреть на очередной сессии проблему, «затрагивающую жизненно важные права более двух миллионов крымчан».

Ранее в МИД РФ заявили, что принятые украинскими властями антироссийские меры нанесли значительный удар по экономике Украины, в первую очередь негативное влияние на Украину оказала водная блокада Крыма. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ряд украинских экспертов, в том числе и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, заявляют о крайне негативном влиянии водной блокады Крыма на экономику и экологию Украины.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Киев решил «наказать» крымчан за их сознательный выбор, перекрыв Северо-Крымский канал. По каналу на полуостров поступала пресная вода.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что все антироссийские меры Украины в конечном итоге ударяли по жителям Украины и экономике страны. В российском министерстве выразили надежду, что в новом руководстве Украины возобладает здравый смысл и прагматизм, что заставит Киев поставить нужды людей выше сиюминутных политических интересов.

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. За пять лет в составе России Крым получил масштабное развитие, в том числе в области инфраструктуры. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года. Еще одним крупным объектом Крыма стало здание нового терминала аэропорта «Симферополь».

Затяжной политический и экономический кризис на Украине заставляет украинцев переезжать в Крым и подавать на российское гражданство. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе рассказал, что более 120 украинцев, переехавших из Крыма и Севастополя до воссоединения полуострова с Россией, подали заявление на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.