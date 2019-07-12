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Новый вид ящериц обнаружен в желудке летающего динозавра

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Новый вид ящериц обнаружен в желудке летающего динозавра

Пекин, 12 июня. Палеонтологи обнаружили новый вид ящериц Indrasaurus wangi в желудке летающего динозавра микрораптора, пишет Current Biology.

Находка была сделана на территории современного Китая. Как обратили внимание ученые, этот регион богат на палеонтологические находки из-за серии вулканических извержений, которые произошли 120-130 миллионов лет назад. В золе оказались «погребены» сотни различных видов животных.

Специалисты обнаружили небольшого микрораптора, который жил примерно 100 миллионов лет назад. Эти динозавры напоминали современных птиц, однако в их клюве таился полный набор зубов. Питались эти летающие хищники в основном мелкими млекопитающими, птицами, рыбами и ящерицами.

В желудке найденного микрораптора сохранились останки съеденного им животного. Indrasaurus wangi был проглочен хищником практически целиком. Ученые обратили внимание на необычное строение зубов пресмыкающегося. Они пришли к выводу, что перед ними совершенно новый вид ящериц, пишет «МИР24».

Новый вид ящериц обнаружен в желудке летающего динозавра

В июне этого года ученые из США и Китая обнаружили на территории восточной провинции республики Цзянсу следы динозавров возрастом 100 миллионов лет. Авторы раскопок констатировали, что находка позволит лучше изучить распространение и эволюцию живших в меловой период на территории страны групп динозавров.

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