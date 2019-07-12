Французский политолог объяснил, почему ЕС развернулся к России лицом

Москва, 12 июля. Западные страны, сняв санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына и пригласив российскую делегацию обратно в ПАСЕ, развернулись лицом к РФ, считает французский политолог и писатель Ксавье Моро.

Суд ЕС снял санкции с некоторых украинских политиков, в их числе бывший президент страны Виктор Янукович и его сын. Об этом ранее сообщила пресс-служба судебной инстанции. По решению суда были сняты санкционные меры с Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Ксавье Моро в разговоре с корреспондентом «360» прокомментировал ситуацию, отметив, что «введение санкций против Януковича вообще было смехотворно». Эксперт обратил внимание на тот факт, что бывший президент Украины не сделал ничего противозаконного, поэтому реального повода для ввода каких-либо ограничений не было.

Кроме того, положительно для российских спортсменов завершилась история с допинговыми скандалами. Бывшему министру спорта РФ Виталию Мутко удалось добиться от Спортивного арбитражного суда в Лозанне удовлетворения апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

По словам собеседника издания, все происходящее свидетельствует о потеплении в отношениях России и ЕС. Эксперт напомнил и о словах спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который заявил, что «новый парламент Украины должен следовать всем правилам, выполнить все требования ради исполнения минских соглашений».

«Я думаю, Украина доставила слишком много проблем странам Запада. От нее начали уставать», — считает Моро.

Он объяснил, что многие государственные и межгосударственные институты находятся под политическим давлением, именно поэтому часть решений принимается не в пользу России. Политолог поделился своими мыслями по делу о крушении лайнера в Донбассе.

«Я думаю, с расследованием MH17 произойдет то же самое. Вы можете делать что угодно, но рано или поздно кто-то должен заплатить за трагедию. Это должна сделать Украина. Потому что это была их зона ответственности — закрыть воздушное пространство для самолетов, зная, что на этой территории идут боевые действия», — сказал эксперт.

Напомним, малайзийский Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Жертвами стали 298 человек. В Киеве обвинили ополченцев в авиакатастрофе, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить лайнер на высоте более десяти тысяч метров. Согласно данным российского министерства обороны, именно украинская ракета сбила лайнер. Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года.

Ксавье Моро, сославшись на собственные источники в МИД Франции, предположил, что страны Западной Европы будут делать все возможное, чтобы усилить давление на Киев, который не выполняет минские договоренности. По мнению эксперта, спустя пару лет все поняли, «к какому результату привела их политика против России».