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Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил паспорт РФ

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Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил паспорт РФ

Луганск, 12 июля. Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Василий Трофименко получил паспорт Российской Федерации в специальном центре по выдаче паспортов жителям ЛНР в российском Новошахтинске, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Василий Трофименко прожил сложную и интересную жизнь. Бойцом Красной армии он участвовал в штурме Берлина. В мае 1945 года ветеран расписался на Рейхстаге.

Он рассказал, что, как только узнал о возможности подать документы на российский паспорт, сразу пришел в миграционную службу. Но, увидев большую очередь и списки, немного расстроился: возраст уже не тот, чтобы стоять длительное время. Сотрудники миграционной службы ЛНР решили помочь ветерану: сами пришли к Василию Трофименко, проверили документы и начали процедуру оформления паспорта гражданина РФ.

И вот он держит в руках долгожданный документ.

Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил паспорт РФ

«Я очень рад, что получил российский паспорт. Я всегда считал себя русским, всю жизнь говорю на русском языке», — рассказывает ветеран.

По словам Трофименко, единственный родной человек, который у него остался, — это внучка, уже много лет проживающая в России. Поэтому он очень рад, что теперь они с ней имеют одинаковое гражданство.

Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил паспорт РФ

Собеседник ФАН признается, что планирует дожить до 100 лет.  

«Буду стараться активнее двигаться, трудиться, чтобы больше протянуть. Пока на здоровье не жалуюсь, все у меня хорошо. Спасибо всем за доброту, внимание, заботу. Буду стараться жить дальше», — сказал Трофименко.

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