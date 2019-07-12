Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил паспорт РФ

Луганск, 12 июля. Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Василий Трофименко получил паспорт Российской Федерации в специальном центре по выдаче паспортов жителям ЛНР в российском Новошахтинске, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Василий Трофименко прожил сложную и интересную жизнь. Бойцом Красной армии он участвовал в штурме Берлина. В мае 1945 года ветеран расписался на Рейхстаге.

Он рассказал, что, как только узнал о возможности подать документы на российский паспорт, сразу пришел в миграционную службу. Но, увидев большую очередь и списки, немного расстроился: возраст уже не тот, чтобы стоять длительное время. Сотрудники миграционной службы ЛНР решили помочь ветерану: сами пришли к Василию Трофименко, проверили документы и начали процедуру оформления паспорта гражданина РФ.

И вот он держит в руках долгожданный документ.

«Я очень рад, что получил российский паспорт. Я всегда считал себя русским, всю жизнь говорю на русском языке», — рассказывает ветеран.

По словам Трофименко, единственный родной человек, который у него остался, — это внучка, уже много лет проживающая в России. Поэтому он очень рад, что теперь они с ней имеют одинаковое гражданство.

Собеседник ФАН признается, что планирует дожить до 100 лет.