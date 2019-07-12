Учения российских десантников в Крыму привели в ужас украинского генерала

Киев, 12 июля. Летно-тактические учения, в рамках которых около 2,5 тысячи российских десантников высадились в восточной части Крыма, показали, что Украину некому будет защищать в случае высадки военнослужащих на ее территорию. Об этом заявил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Военно-транспортная авиация (ВТА) и Воздушно-десантные войска (ВДВ) провели совместные маневры. Военные совершили перелет на дальние расстояния 40 самолетами Ил-76 ВТА с аэродромов «Иваново-Северный» и «Ульяновск-Восточный», а затем десантировались с высоты 600 метров на площадки приземления «Охчи-Оба» и «Найманская» в Крыму двумя параллельными потоками.

В соответствии с замыслом маневров, личный состав после десантирования «захватил» объекты условного противника и «уничтожил» незаконное вооруженное формирование.

Умения российских десантников испугали украинского генерала. В эфире национального телевидения он заявил, что Украине, судя по всему, нечего противопоставить армии РФ.

«Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?» — задался вопросом Смешко.

Экс-глава Службы безопасности Украины подчеркнул, что у его страны есть от силы «50 тысяч солдат», и заявил о необходимости побеспокоиться об укреплении киевской армии.

«У нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы», — констатировал он.

О плачевной ситуации в Вооруженных силах Украины эксперты заявляли и ранее. Они неоднократно отмечали, что военнослужащие страны голодают, а небоевые потери достигли критической отметки. Так, журналист Юрий Бутусов выразил мнение, что главными проблемами украинской армии являются отсутствие авторитета руководства ВСУ, планирования, кадров, денег и практики ведения войны.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос указывал, что небоевые потери украинской армии растут из-за неосторожного обращения с оружием, употребления спиртных напитков, наркотиков. Погибают военные также из-за болезней и аварий, добавил он.

В стране на протяжении нескольких лет идет гражданская война. На юго-востоке страны она началась в 2014 году после государственного переворота. Донецк и Луганск отказались подчиняться новой власти и провозгласили независимость от Киева. Согласно данным международных правозащитных организаций, жертвами гражданской войны на Украине с начала боевых действий стали 13 тысяч человек.