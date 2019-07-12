Подписание договора о создании нового правительства Судана состоится 13 июля

Хартум, 12 июля. Подписание окончательного договора о новом составе переходного правительства Судана состоится в субботу, сообщил Sudanakhbar.

Переходный Военный Совет и оппозиционеры СДСП договорились провести 13 июля встречу для ратификации документа. Как сообщил источник издания, на прошедшем заседании стороны согласовали все этапы переходного периода.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в конференц-холле гостиницы «Коринтия» в Хартуме начался процесс подготовки к подписанию договора между Переходным Военным Советом и оппозиционерами СДСП, выступавшими за формирование гражданского переходного правительства Судана, о создании нового правительства.

В конце прошлого года в республике начались массовые беспорядки. Граждане вышли бунтовать в связи с крайне тяжелым экономическим положением в стране. В апреле армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные взяли управление страной в свои руки.

Заместитель главы переходного военсовета Судана Мухаммед Хамдан в мае заявлял, что гражданское правительство в стране может быть сформировано в течение трех месяцев с участием всех политических сил государства.