Эксперт предсказал замену продавцов и водителей роботами через 20 лет

Москва, 10 июля. Развитие цифровых технологий приведет к исчезновению профессий водителя и продавца в ближайшее десятилетие. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

По его словам, уже сейчас цифровые технологии оказывают необратимое влияние на рынок труда. В настоящее время многие компании отказываются от услуг бухгалтеров, заменяя их цифровыми сервисами.

По мнению футуролога Александра Кононова, данный процесс является неотъемлемой частью развития цивилизации, которая предполагает исчезновение не только профессий, но и целых отраслей. При этом эксперт уверен, что исчезновение некоторых профессий не будет столь быстрым.

«Начнется это с крупных фирм, у которых есть средства, чтобы это внедрять новое, а у небольшого бизнеса процесс не будет быстрым. Лет 20 рабочие места там будут», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в ближайшем будущем космическая отрасль станет самой перспективной сферой для трудоустройства, так как дальнейшее развитие технологий потребует появления новых специалистов. Еще одной перспективной сферой станет область робототехники. В ближайшие годы будет увеличиваться количество роботов на производстве, что потребует новых кадров для их создания и обслуживания.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшая трансформация рынка труда станет вызовом для всего человечества, так как каждый будет вынужден переквалифицироваться. При этом футуролог призвал не волноваться и не бояться прогресса, передает НСН.