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Российская миссия провела «урок дружбы» в сельских школах ЦАР

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Российская миссия провела «урок дружбы» в сельских школах ЦАР

Банги, 12 июля. Российская миссия организовала «уроки дружбы» в сельских школах ЦАР, расположенных в отдаленных районах страны. Об этом сообщает портал Ndjoni Sango.

Отмечается, что проблема доступности сельских районов в Центральноафриканской Республике негативно влияет на качество обучения детей в школах. По данным портала, недостаточное внимание к районным образовательным учреждениям привело к тому, что молодежь оказалась лишена возможности получать базовое образование. 

Российская миссия организовала «урок дружбы» в сельских школах Ямбуру и Ндангалы. Детям рассказали о географическом положении России и ЦАР, а также об истории дружбы между двумя странами. Ученики школ поделились, что хотели бы подружиться с детьми из России.

Отмечается, что в рамках программы российской миссии также проходят кинопоказы в районах недалеко от столицы Центральноафриканской Республики. Мероприятия направлены на то, чтобы жители разных регионов ЦАР чувствовали себя причастными к культурным событиям Банги.

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