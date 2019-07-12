Диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет

Москва, 12 июля. Здоровое питание обеспечивает не только красивую фигуру после 40 лет, но также и позволяет избежать последствий бурной молодости. Секрет здорового питания после 40 лет раскрыла врач-диетолог высшей категории, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Алла Погожева.

«Укрепить здоровье в зрелом возрасте можно благодаря правильному образу жизни, посильной трудовой деятельности, контролируемой физической активности, правильному питанию и отказу от вредных привычек», — отметила Погожева в комментарии «АиФ».

Диетолог рассказала, что средняя калорийность рациона для мужчин после 40 лет должна составлять 2300 ккал, женщинам необходимо соблюдать норму в 2000 ккал. Погожева добавила, что доля жиров в рационе взрослого человека должна составлять около 30%, а белков – 12-13%. Также врач рекомендовала включить в рацион кальций, магний, калий, железо, а также витамины А, D, Е и группы В.

Кроме того, диетолог посоветовала людям после 40 лет ограничить потребление животного жира и холестеринсодержащих продуктов. Количество соли в дневном рационе не должно превышать одной чайной ложки в день, а сахара рекомендуется употреблять 30-40 граммов в сутки.

Врач отметила, что для соблюдения здорового питания вовсе не обязательно придерживаться строгой диеты и лишать себя гастрономических радостей. Погожева советует употреблять цельнозерновой хлеб, крупы, кисломолочные продукты, различные овощи, ягоды и фрукты. Особое внимание врач уделила количеству приемов пищи. По словам диетолога, необходимо питаться 4-5 раз в день.